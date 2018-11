Exhibitionist in Bad Cannstatt Mann packt auf offener Straße seinen Penis aus

Von aim 23. November 2018 - 11:37 Uhr

Ein Exhibitionist hat eine Frau in Bad Cannstatt belästigt (Symbolbild). Foto: dpa

Im Windröschenweg in Bad Cannstatt hat sich ein Unbekannter vor einer jungen Frau entblößt. Sie sagte der Polizei, dass der Mann sein Geschlechtsteil aus der Hose genommen und sie angesehen hat.

Stuttgart - Ein Mann hat sich am Donnerstagabend in Bad Cannstatt unsittlich verhalten. Eine Frau berichtete der Polizei, dass er sie im Windröschenweg auf offener Straße belästigt haben soll. Die Beamten suchen nach dem Unbekannten.

Mehr zum Thema

Die 26-Jährige war gegen 19 Uhr im Windröschenweg unterwegs, als sie einen etwa 40 Jahre alten Mann sah, der sich am einmündenden Rosmarinweg an einem Stromverteilerkasten aufhielt. Die Frau berichtet, dass sich der Unbekannte zu ihr umdrehte und dabei seinen entblößten Penis in der Hand hielt. Sie sei schnell weitergegangen und habe die Polizei gerufen.

Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß und schlank sein. Sein Gesicht sei hager gewesen, sagte die Frau der Polizei. Außerdem soll er längere, schwarze, glatte Haare haben und mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein. Er habe „südländisch“ ausgesehen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 bei der Polizei melden.