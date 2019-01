Ex von Rihanna US-Sänger Chris Brown nach Anzeige in Paris festgenommen

Von red/dpa 22. Januar 2019 - 12:39 Uhr

Der Sänger ist wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Foto: AFP

Nach einer Vergewaltigungsanzeige sind US-Sänger Chris Brown und zwei weitere Personen in Paris in Gewahrsam genommen worden. Einer der anderen beiden Festgehaltenen sei Browns Leibwächter.

Paris - US-Sänger Chris Brown und zwei weitere Personen sind nach einer Vergewaltigungsanzeige in Paris in Gewahrsam genommen worden. Wie aus Polizeikreisen verlautete, wurde die Anzeige im 17. Arrondissement von einer Frau eingereicht. Einer der anderen beiden Festgehaltenen sei Browns Leibwächter.

Mehr zum Thema

Brown sei am Montag in Gewahrsam genommen worden und habe sich dort auch am Dienstag befunden, während die Anzeige geprüft werde. Browns Agenten bei Sony Music nahmen zu den Informationen zunächst nicht Stellung.

Der Sänger ist wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 2009 bekannte er sich der Körperverletzung schuldig, begangen an seiner damaligen Freundin Rihanna. Im Zusammenhang mit dem Zwischenfall stand er bis 2015 unter Bewährung.