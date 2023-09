1 Alexander Blessin freut sich nach den Spielen gegen den FC Lugano mit seinen Spielern über den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Foto: imago/Photonews

Der gebürtige Stuttgarter Alexander Blessin startet mit Royale Union Saint-Gilloise in der Europa League und freut sich aufs Duell mit Jürgen Klopp. Bei dem etwas anderen belgischen Club spielen ein Milliardär und Matheformeln eine gewichtige Rolle.











Der Pilot machte es spannend. Mitten auf dem Rückflug vom entscheidenden Europa-League-Qualifikationsspiel beim FC Lugano (2:0, 0:1) gab der Flugkapitän das Ergebnis der Gruppenauslosung für Royale Union Saint-Gilloise bekannt: „Linzer ASK, FC Toulouse“, drang aus den Bordmikrofonen. Und nach einer kurzen Pause noch: „FC Liverpool.“ „Da war die Freude schon sehr groß“, sagt Trainer Alexander Blessin. „Gegen die Reds von Jürgen Klopp zu spielen, ein Auftritt an der legendären Anfield Road – das ist ein Traum.“ Am 5. Oktober (21 Uhr) geht’s für den gebürtigen Stuttgarter mit seinem belgischen Club nach England. Doch zunächst steht an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) die Europa-League-Premiere daheim gegen den FC Toulouse an.