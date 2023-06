1 Florin Raducioiu trug 1997/98 das VfB-Trikot. Foto: Pressefoto/Baumann

Justin Kluivert wechselt von der AS Rom zum AFC Bournemouth. Durch den Transfer reiht sich der Niederländer in einen besonderen Kreis ein, zu dem auch Ex-VfB-Profi Florin Raducioiu gehört.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Ex-Leipziger Justin Kluivert wechselt von Europa-League-Finalist AS Rom zu AFC Bournemouth in die englische Premier League und steigt damit in einen sehr exklusiven Kreis auf. Der 24 Jahre alte niederländische Stürmer, für den Bournemouth rund elf Millionen Euro Ablöse zahlt, wird damit zum erst vierten Spieler mit Einsätzen in allen fünf großen europäischen Ligen.