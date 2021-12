1 Gonzalo Castro während seiner Zeit beim VfB Stuttgart (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Ex-VfB-Kapitän Gonzalo Castro verpflichtet und sich damit für den Abstiegskampf mit reichlich Erfahrung verstärkt.















Bielefeld - Arminia Bielefeld setzt im Kampf um den Klassenverbleib auf die große Erfahrung von Ex-VfB-Kapitän Gonzalo Castro.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler war bis zum vergangenen Sommer beim Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart aktiv und zuletzt vereinslos. Gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen steigt Castro beim Tabellen-Vorletzten am 28. Dezember in die Vorbereitung auf die Rückrunde ein.