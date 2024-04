1 Der Ex-US-Footballstar O.J. Simpson ist tot. (Archivbild) Foto: AFP/JAE C. HONG

Der ehemalige Football-Star O.J. Simpson ist seinem Krebsleiden erlegen. Er verstarb am Mittwoch im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie mitteilte.











Der vor drei Jahrzehnten in einem weltweit Aufsehen erregenden Prozess vom Mordverdacht freigesprochene Ex-US-Footballstar O.J. Simpson ist gestorben. Simpson starb am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Familie am Donnerstag im Onlinedienst X mitteilte.