Ex-Trainer nach Krankheit gestorben: Allianz MTV Stuttgart trauert um Tore Aleksandersen

1 Tore Aleksandersen feierte als Trainer von Allianz MTV Stuttgart viele Erfolge. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Er hat gegen den Krebs gekämpft, neue Therapien ausprobiert – und nun doch das schwerste Spiel seines Lebens verloren. Allianz MTV Stuttgart trauert um den Volleyball-Erfolgstrainer Tore Aleksandersen.











Schon am Ende der vergangenen Saison in der Volleyball-Bundesliga hatte er nicht mehr die Kraft gehabt, sein Team durchgehend zu coachen, zu jedem Auswärtsspiel mitzureisen und der Antreiber zu sein, als den ihn seine Spielerinnen kannten. Doch in den entscheidenden Momenten nahm er dann doch noch Einfluss – und durfte im Frühsommer einen letzten großen sportlichen Erfolg feiern: die deutsche Meisterschaft mit Allianz MTV Stuttgart.