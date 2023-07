1 2017 ist Hannes Wolf mit dem VfB Stuttgart in die Bundesliga aufgestiegen. Foto: Baumann/Daniel Kopatsch

Stuttgart - Wenn an diesem Sonntag (15.30 Uhr) der VfB Stuttgart zum Bundesliga-Heimspiel Bayer Leverkusen empfängt, ist das im Grunde ja ein Fall für Hannes Wolf. Er kennt die Mercedes-Benz-Arena und den Platz an der Seitenlinie, von wo aus nun Pellegrino Matarazzo das VfB-Team coacht. Er weiß aber auch, wie es ist vor der Bayer-Bank zu stehen – und kennt nahezu alle Spieler, die am Sonntag in den Leverkusener Trikots auflaufen werden. So richtig involviert ist Wolf allerdings nicht bei dem Duell. Denn: Seine Bühne ist eine andere – besser gesagt: wieder eine andere.