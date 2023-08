1 Alexander Zorniger, der Trainer der SpVgg Greuther Fürth. Foto: imago/Sven Sonntag

Weil Julian Green im DFB-Pokalspiel in Halle offenbar rassistisch beleidigt wurde, forderte Alexander Zorniger, der Trainer der SpVgg Greuther Fürth, mit viel Emotionen mehr Zivilcourage. Nicht nur im Fußballstadion.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist ja nicht immer leicht für die Favoriten im DFB-Pokal, die richtige Haltung an den Tag zu legen. Den Außenseiter also ernst zu nehmen und der Favoritenrolle souverän gerecht zu werden. Die SpVgg Greuther Fürth hat das am Samstag geschafft – und als Zweitligist 1:0 beim Drittligisten Hallescher FC gewonnen. „Wir haben uns in diesem stimmungsvollen Stadion gut gewehrt. Deswegen ziehen wir auch verdient in die zweite Runde ein“, sagte Alexander Zorniger.