Felix Magath freut sich. Er wird 70 Jahre alt und fühlt sich noch immer fit für einen Trainerjob.

An diesem Mittwoch feiert der frühere Nationalspieler seinen runden Geburtstag. Zuvor lässt der Jubilar seine außergewöhnliche Zeit beim VfB Stuttgart Revue passieren.









Felix Magath ist fit. Federnden Schrittes kommt er zum Treffpunkt an seinem Wohnort München. Er wirkt gut trainiert. Einmal die Woche spielt er noch Fußball. Immer mittwochs, in einer Halle im Stadtteil Grünwald. Da soll das Bällchen laufen. Ansonsten läuft der Ex-Nationalspieler selbst, und er fährt Rad, um seine Ausdauerfähigkeit zu verbessern. „Klar“, sagt Magath, er traue sich einen Trainerjob in der Bundesliga noch zu. Trotz seiner jetzt 70 Jahre – oder gerade wegen all der Lebens- und Berufserfahrung, die damit verbunden ist.