Bleibt Sasa Kalajdzic das Pech auch noch seinem Abgang beim VfB Stuttgart treu?

Im ersten Spiel nach seinem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers steht der Österreicher in der Startelf, muss aber nach der ersten Halbzeit raus. An diesem Montag gibt es Klarheit.















Kreuzbandriss, Schulter-OP, zwei Corona-Infektionen – Sasa Kalajdzic entwickelte sich in den drei Jahren beim VfB Stuttgart zwar zu einem international gefragten Torjäger, hatte aber auch viele Fehlzeiten. Nun könnte es sein, dass sich seine Pechsträhne nach dem Wechsel in die englische Premiere League fortsetzt.

Wie groß die Hoffnungen sind, welche die Wolverhampton Wanderers in Sasa Kalajdzic setzen, zeigte sich daran, dass der Neuzugang nach nur einer Trainingseinheit mit seinem neuen Team am Samstag im Heimspiel gegen den FC Southampton gleich in der Startelf stand. Der Österreicher feierte ein ordentliches Debüt, das allerdings unschön endete. Am Ende der ersten Halbzeit verletzte sich Sasa Kalajdzic am Knie, hatte Schmerzen und kehrte nach der Pause nicht wieder aufs Feld zurück. Wie schlimm die Verletzung ist, steht noch nicht fest. „Am Montag gibt es weitergehende Untersuchungen, danach wissen wir mehr“, sagte sein Berater Sascha Empacher, „noch hoffen wir, dass es nicht so ernst sein wird.“ Nur dann könnte Kalajdzic rasch die Rolle ausfüllen, die ihm in Wolverhampton laut Empacher zugedacht ist: „Er ist der Stürmer, den der Verein dringend benötigt hat.“

Eine positive Nachricht gab es für die Wanderers am Samstag übrigens auch: gegen den FC Southampton gelang der erste Sieg der Saison. Das Tor zum 1:0-Erfolg erzielte Daniel Podence in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. In der Tabelle machte Wolverhampton einen Sprung vom vorletzten auf den 14. Platz.