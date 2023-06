Mislintat feiert Stuttgart-Sieg in sozialen Medien

Ex-Sportdirektor Sven Mislintat freut sich über den Verbleib des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. „Dringeblieben 2.0“, schrieb der 50-Jährige nach dem 3:1-Sieg der Schwaben im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV am Montagabend in den sozialen Medien.