Ahamada folgt einem VfB-Trio – wie ist es in England bisher gelaufen?

Naouirou Ahamada ist der vierte Spieler, der in dieser Saison vom VfB Stuttgart nach England wechselt. Wie läuft die Saison bislang für das andere Trio? Wir haben nachgeschaut.















Mit Worten, wie man sie kennt, wenn Fußballer den Club wechseln, hat sich Naouirou Ahamada am späten Dienstagabend vom VfB Stuttgart verabschiedet. „Stolz“ sei er gewesen, die Stuttgarter Farben zu tragen. Doch als der VfB beim SC Paderborn den Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal perfekt machten, war der Franzose schon nicht mehr dabei.

Während die Partie in Ostwestfalen lief, wurden die letzten Details eines Transfers bearbeitet, der dem VfB rund zwölf Millionen Euro einbringt. Ahamada, zuletzt Stammkraft in Stuttgart, spielt dafür künftig in der englischen Premier League bei Crystal Palace.

Der Mittelfeldspieler ist damit bereits der dritte Spieler, der in dieser Saison vom VfB nach England gewechselt ist. Im vergangenen Sommer haben Orel Mangala, Sasa Kalajdzic und Darko Churlinov Stuttgart mit dem gleichen Ziel verlassen wie nun Naouirou Ahamada.

Wie ist es bei dem Trio bislang gelaufen auf der Insel? Hat sich der Wechsel für sie gelohnt? Wir haben nachgeschaut und fassen die Bilanz von Mangala, Kalajdzic und Churlinov in einer kleinen Bildergalerie zusammen.