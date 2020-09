„Ex on the Beach“

4 Max (links) trifft auf seine Ex Michelle (rechts). Foto: TVNOW/TVNOW

Bei „Temptation Island“ verführte der Stuttgarter Max Schnabel die vergebene Michelle. Mehr als ein Flirt wurde allerdings nicht daraus. Jetzt gab es ein überraschendes Wiedersehen im neuen RTL-Format „Ex on the Beach“.

Stuttgart - Auf seinen Ex-Partner zu treffen kann durchaus unangenehm sein. Wenn das ausgerechnet in einem vermeintlichen Single-Urlaub auf Griechenland passiert, ist Ärger nicht ausgeschlossen. Der Stuttgarter Max Schnabel sorgte im neuen RTL-Format „Ex on the Beach“ aber genau für diese Situation, als er auf seine Ex Michelle traf.

Bei der Sendung glauben acht Singles, einen entspannten Urlaub mit heißen Flirts in einer griechischen Villa zu erleben. Doch nach und nach stören die Ex-Partner der Teilnehmer den Frieden, wühlen alte Gefühle auf, zerstören neue Flirts oder sorgen selbst für Eifersucht. So auch der 22-jährige Max aus Stuttgart. In der vierten Folge traf er auf seinen Ex-Flirt Michelle. Beide lernten sich in der Sendung „Temptation Island“ kennen. Dort verführte der Stuttgarter die eigentlich vergebene Österreicherin.

Die Beziehung damals hielt nicht lange. Beide trafen sich einige Male, doch Michelle brach plötzlich den Kontakt ab. Das war im November vergangenen Jahres. Dass der Stuttgarter in dem Format auf seine Ex trifft, war weder ihm noch Michelle im Vorfeld bekannt. „Das Ganze kam natürlich sehr überraschend für mich, umso mehr war ich auch etwas überfordert mit dieser Situation. Vor allem, da es ja kein Wiedersehen war, das wir geplant hatten“, erzählt Max über das Treffen in Griechenland.

Eisige Stimmung beim Wiedersehen

Doch während Max das Ende immer noch zu beschäftigen scheint, hat sich Michelle schon anderweitig umgesehen. Kandidat und Single Luigi aus Pleidelsheim wich beim ersten Aufeinandertreffen nicht von ihrer Seite und gab dem Neuankömmling unmissverständlich zu verstehen „Wir sind ein Couple“. Für Max weniger ein Problem: „Luigis Kommentar fand ich irgendwie lustig. Man hat gemerkt, wie er mich sofort als Gefahr einstuft und versucht, sein Revier zu markieren.“

Anders sah das bei der Reaktion von Michelle aus: „Bei ihr fand ich es krass, wie sie die Vergangenheit abgetan hat. Keine Emotionen, so getan als wäre nichts gewesen und absolut normal, fast schon selbstverständlich, jemanden einfach kommentarlos stehen zu lassen.“ Doch so ganz emotionslos war die Blondine nicht. Zumindest nicht, als es um das Thema Instagram ging. Dass Max gemeinsame Bilder auf der Plattform postete, störte sie gewaltig. Keine gute Grundlage für ein Liebes-Comeback.

Der 22-Jährige möchte nun das Format dazu nutzen, um zu erfahren, was das Ganze mit ihm für die Österreicherin bedeutet hat. „Das scheint ja doch nicht so sonderlich viel gewesen zu sein.“

„Ex on the Beach“ ist eine Adaption des gleichnamigen britischen Originals, das seit 2014 bei MTV läuft. Die zwölfteilige Sendung ist bei TVNOW und immer dienstags um 23.05 Uhr bei RTL zu sehen.