Staffel 5 startet bald! Wann Sie die erste Folge von „Ex on The Beach“ 2024 schauen können und welche Kandidaten teilnehmen, lesen Sie im Artikel.

Nachdem die 4. Staffel von „Ex on The Beach“ bereits im April letzten Jahres (2023) startete, müssen sich die Zuschauer dieses Jahr etwas länger gedulden. Doch das Warten hat nun ein Ende. Sowohl der Start der Show als auch die Kandidaten wurden bekanntgegeben.

„Ex on The Beach“ 2024 startet im Mai

Die erste Folge der 5. Staffel von „Ex on The Beach“ kann ab Dienstag, den 7. Mai 2024, auf RTL+ gestreamt werden. Wenn man davon ausgeht, dass es insgesamt 18 Folgen geben wird (wie in Staffel 4), sehen die Sendetermine wie folgt aus:

1. Folge: 7. Mai 2024

2. Folge: 14. Mai 2024

3. Folge: 21. Mai 2024

4. Folge: 28. Mai 2024

5. Folge: 4. Juni 2024

6. Folge: 11. Juni 2024

7. Folge: 18. Juni 2024

8. Folge: 25. Juni 2024

9. Folge: 2. Juli 2024

10. Folge: 9. Juli 2024

11. Folge: 16. Juli 2024

12. Folge: 23. Juli 2024

13. Folge: 30. Juli 2024

14. Folge: 6. August 2024

15. Folge: 13. August 2024

16. Folge: 20. August 2024

17. Folge: 27. August 2024

18. Folge: 3. September 2024

Die 3. Staffel beinhaltete 17 Folgen, Staffel 2 wurde in 16 Folgen ausgestrahlt. Die erste Staffel umfasste lediglich 12 Folgen. Es bleibt also abzuwarten, wie viele Episoden die Zuschauer dieses Jahr schauen können.

Was bisher zu den Kandidaten bekannt ist

Insgesamt nehmen 28 Reality-Sternchen und TV-Neulinge bei „Ex on The Beach“ 2024 teil:

Sina Elisa Hornberger (Love Island, Are You The One)

Ryan Wöhrl (Are You The One)

Stefanie Schaller (Are You The One, Are You The One – Realitystars in Love)

Phillip Mandla (Make Love, Fake Love, First Dates Hotel)

Natali Beate Schneller (Instagram: naaataxaa)

Paddy Nagler (Are You The One)

Nele Michaelis (Take Me Out)

Josua Maria Günther (Love Island, Are You The One – Realitystars in Love)

Nadja Barbie (Instagram: nadja.barbie23)

Markus Kathrein (Die Bachelorette, Take Me Out)

Juliette Lau (Der Heiratsmarkt, Are You The One)

Michael Klotz (Instagram: michael.ktz)

Edda Elisa Pilz (Are You The One)

Fabi Junge (Love Island)

Jessica Gencel (Temptation Island, „Jessi Accit“)

Eric Bnh (Instagram: sheenogram)

Elissia La Iacona Pinilla (First Dates Hotel)

Abdu Karakuyu (Temptation Island)

Jeanine Lenz (love Island)

Uzoma Gabriel Lykowski Murillo (Instagram: uzomaaagabriel)

Aline Smith (Instagram: enila.smith)

Cris Rieder Lazo (Are You The One)

Donel Bernada (Take Me Out)

Christian Hauck (Instagram: chris_hck)

Alessandra Wichert (Love Island)

Barkin Cömert (Are You The One)

Alina Winter (Instagram: alinaxwinter)

Sharon Denise Torma (Instagram: tormasharon)

Um was geht es bei „Ex on The Beach“?

"Ex on The Beach" ist eine Reality-TV-Serie, die ursprünglich aus Großbritannien stammt, aber in verschiedenen Ländern adaptiert wurde. Das Konzept der Show besteht darin, eine Gruppe von Singles in eine Villa in Mexiko zu bringen, wo sie auf potenzielle Partner und Ex-Partner treffen. Drama, Spannung und Konflikte sind also vorprogrammiert.