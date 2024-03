Ex-Kickers-Profi in Echterdingen: „Das wird noch ein langer, harter Weg“

Ex-Kickers-Profi in Echterdingen

Denis Zagaria über das notgedrungene Ende seiner langjährigen Fußball-Profikarriere und seinen neuen Verein Calcio Leinfelden-Echterdingen.











Nach insgesamt 240 Einsätzen in der Ober- und Regionalliga für die Stuttgarter Kickers und den SGV Freiberg sowie zwei Begegnungen im DFB-Pokal (gegen Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt) hat für Denis Zagaria am vergangenen Wochenende ein neues sportliches Kapitel begonnen. Inzwischen Ex-Profi, bestritt der 30-Jährige sein erstes Pflichtspiel für den Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen – welches mit einer unerwarteten 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Pfullingen prompt schief ging. Über die Gründe, weitere Karrierepläne und seine körperliche Problemzone spricht Zagaria in unserem Interview.