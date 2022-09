1 Emotionaler Moment: Gonzalo Castro trifft im Zweitligaspiel des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Woran Fans des VfB Stuttgart als Erstes denken, wenn sie den Namen Gonzalo Castro hören? Vermutlich an das Heimspiel gegen Hamburger SV in der Zweitligasaison 2019/2020. Der VfB war bereits 0:2 hinten gelegen, hatte den Ausgleich geschafft – und dann flankte kurz vor dem Abpfiff Nicolas Gonzanlez von links in den Hamburger Strafraum. Wo Gonzalo Castro den Ball ins Tor beförderte.

Die damalige Nummer acht des VfB sicherte dem Club damals den Verbleib im Aufstiegsrennen. Am Saisonende ging es dann tatsächlich nach oben, es folgte eine starke erste Comebacksaison im Oberhaus – an der Castro als Kapitän ebenfalls seinen Anteil hatte.

Vor der vergangenen Saison dann verlängerte der VfB den Vertrag des heute 35-jährigen Routiniers nicht mehr, es folgte ein kurzes Gastspiel bei Arminia Bielefeld – und da sich nun keine weitere Alternative auftat, ist Schluss. Gonzalo Castro erklärte am Freitag das Ende seiner Karriere als aktiver Fußballer.

Über 400 Bundesligaspiele

„Mit großer Freude, Stolz und Wehmut ist es nun auch für mich an der Zeit auf 17 Jahre Profifußball zurück zu blicken“, schrieb der gebürtige Wuppertaler auf Instagram. Er ergänzte: „Es war eine unglaublich emotionale Reise in der ich immer versucht habe alles zu genießen und wertzuschätzen. Heute bin ich vor allem glücklich darüber, dass ich so lange meine Leidenschaft zum Beruf machen durfte, so viel gelernt und in der gesamten Zeit so viel Unterstützung bekommen zu haben.“

Castro dankte seinen langjährigen Weggefährten sowie den Fans der Clubs, bei denen er unter Vertrag stand.

Zum Profi ausgebildet wurde der Deutsch-Spanier bei Bayer Leverkusen, wo er auch zum Nationalspieler reifte. Als Mittelfeldspieler und Rechtsverteidiger wurde er eingesetzt. Es folgte 2015 der Wechsel zu Borussia Dortmund, drei Jahre später holte ihn der damalige Sportvorstand Michael Reschke für rund fünf Millionen Euro Ablöse zum VfB Stuttgart. 51 Bundesligaspiele absolvierte Castro für den VfB, stieg 2019 aber auch mit dem Club an. Es folgten 28 Zweitligapartien.

Insgesamt kommt „Gonzo“ Castro in seiner beeindruckenden Karriere auf 421 Bundesliga-, 30 Champions-League-, 24 Europa-League-, 41 DFB-Pokal- und fünf Länderspiele. „Danke für alles, es war mir eine Ehre“, schloss er am Freitag seit Statement.