1 Auch der Altkanzler selbst entdeckt die sozialen Medien immer mehr für sich. Foto: www.marco-urban.de/Marco Urban

Kochen, Haare schneiden oder vor Blumen posieren: Soyeon Schröder-Kim, Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder, bietet auf Instagram immer öfter private Einblicke in das Leben des früheren SPD-Chefs.

Hannover - Soyeon Schröder-Kim (49), Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder (76), bietet auf Instagram immer öfter private Einblicke in das Leben des früheren SPD-Chefs. So postete sie in dieser Woche unter anderem ein Foto, das ihren Mann beim Bratkartoffelwenden am Herd zeigt. Auf einem anderem Bild schneidet die gebürtige Südkoreanerin einem grimmig dreinblickenden Gerhard Schröder die Haare - „in Corona-Zeiten ohne Friseur“, so der Kommentar von Soyeon Schröder-Kim unter dem Bild.

Auch der Altkanzler selbst entdeckt die sozialen Medien immer mehr für sich - am Dienstag startete er eine Podcast-Reihe „Gerhard Schröder - Die Agenda“, die gratis auf Portalen wie Spotify, Google Podcasts, Deezer oder Apple Podcasts (früher iTunes) veröffentlicht wird.