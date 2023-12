Ex-Abgeordneter erneut verurteilt: Fiechtner verliest Psalmen vor Gericht

1 Heinrich Fiechtner polarisiert und provoziert. Jetzt ist er erneut verurteilt worden. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Hakenkreuz, Beleidigungen, Volksverhetzung – der Ex-Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner hat am Stuttgarter Amtsgericht erneut eine hohe Geldstrafe bekommen. Und den nächsten bizarren Auftritt hingelegt.











An Unterhaltungswert fehlt es Auftritten von Heinrich Fiechtner selten. Der ehemalige Landtagsabgeordnete und Stuttgarter Ex-Stadtrat, inzwischen aus der AfD ausgetreten, ist schon aus dem Landtag getragen worden und nutzt auch Gerichtsverhandlungen weidlich aus. So etwa am Donnerstag am Stuttgarter Amtsgericht. Der Arzt, der mittlerweile als eine Art Galionsfigur der Querdenker- und Impfgegnerszene gilt, fliegt bereits früh aus dem Saal, weil er immer wieder provoziert. Als er Stunden später zum Schlusswort zurückkommen darf, nutzt er es für einen langen Vortrag, in den er regelmäßig biblische Psalmen einstreut – zum Vergnügen seiner Anhänger.