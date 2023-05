Es ist nicht immer ganz einfach, für Konfirmation, Hochzeit, runden Geburtstag oder Firmenjubiläum den richtigen Platz zum Feiern zu finden. Allerdings gibt es neben Restaurants und Bürgerhäusern entlang der Rems allerlei Locations fürs Feiern – ein Ausschnitt aus dem Angebot.

Goldbergwerk, Fellbach

Das Goldbergwerk auf dem ehemaligen Mahle Industrieareal wirbt mit dem Charme des alten Backsteingebäudes der ehemaligen Gießerei und schafft eine museal industrielle Atmosphäre als Ambiente für Veranstaltungen aller Art und Größe. Halle 1 etwa bietet Platz für bis zu 500 Personen innen – und ebenso viele finden im perfekt gestalteten Außenbereich Platz.

Kubus Zwei, Korb

Mitten auf dem jüngst eröffneten Neubau des Weinguts Zimmerle auf der Ortsgrenze zwischen Waiblingen und Korb steht der Eventtempel Kubus Zwei. Hinter einer Fensterfront, die sich komplett öffnen lässt, wartet ein edel-gemütliches Ambiente. Die Terrasse bietet einen wunderbaren Blick in die Weinberge. Das Kubus Zwei ist ausgerichtet auf Verkostungen, Weinproben und Veranstaltungen aller Art.

Weingut Konzmann, Stetten

Weinverkostungen, Ja-Wort-Feiern oder Firmenevents seien auf ihrem aussichtsreichen Weingut am Stettener Ortsrand möglich, sagen die Konzmanns. Das Gut sei weit mehr als „nur“ Weingut, sondern zugleich Vinothek, Hochzeitslocation, Seminarraum und Eventfläche. „Kurz: Remstal pur – zum Trinken, Feiern, Erleben und Genießen.“

Weingut Knauss, Strümpfelbach

Stilvolle Räume für eine Familienfeier oder ein Firmenevent in „zeitlos gestalteten Räumen mit Sichtbeton, Eiche-Parkett und großem Panoramafenster“ bietet das Weingut Knauß in ihrem Neubau am Strümpfelbacher Ortsrand an. Eine moderne Eventlocation mit Raum für „große oder gemütliche Runden“ und traumhafter Aussicht von der Terrasse ins Remstal. Exklusiver Partner für Catering ist die Firma Rauschenberger.

Vinothek Traube, Strümpfelbach

Kühler Charme mit Herz und Leidenschaft – so beschreibt Angelika Reiner das „Ambiente zum Wohlfühlen“ in der Vinothek, die am Platz eines alteingesessenen Wirtshauses entstanden ist. Ihr Angebot lautet: „Gerne können Sie unsere Räumlichkeiten mit eleganter Stilistik für Veranstaltungen jeglicher Art anmieten.“

Naturfreundehaus, Strümpfelbach

Im Naturfreundehaus steht für Feiern oder Seminare auch ein moderner Seminarraum für bis zu 45 Personen zur Verfügung. Die Widmaierstube bietet bis zu 25 Feiernden Platz. Zudem steht auch der große Gastraum samt Büfettangeboten und Ambiente mit Blick aufs Remstal zur Auswahl.

Rathauskeller, Endersbach

Die Stadt Weinstadt stellt den Rathauskeller Endersbach für Veranstaltungen von Vereinen, für private Geburtstagsfeiern ab dem 30. Geburtstag und für sonstige Familienfeiern zur Verfügung. Der historische Gewölbekeller bietet Platz für maximal 60 Personen. Bei einer Gebühr von 100 Euro ist für die gesamte Bewirtung selbst zu sorgen.

Vinothek Lehenstein, Strümpfelbach

Eingeschoben wie eine Vitrine ist architektonisch der Verkostungsraum im Weingut Idler in Strümpfelbach. Holz, Glas und Sichtbeton samt Blick in den Weinkeller bestimmen das Ambiente. Die Vinothek, sagt Marcel Idler, lade nicht nur zur Weinprobe ein, sondern lasse sich für Feste mieten.

Heppach 80, Endersbach

„Zeitlos modern“ – so präsentiert sich das Heppach 80 auf dem ehemaligen Backwelt-Areal an der Großheppacher Straße im Internet als „ideale Eventlocation“. In privater Atmosphäre ließen sich Events mit bis zu 180 Personen realisieren. „Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich für Ihre Veranstaltung wie Tagung, Meeting, Firmenevent sowie private Feste im Innenbereich und auf der Außenfläche an“, heißt es weiter auf der Internetseite.

Vinothek „Am Steingrüble“, Großheppach

Seit Frühjahr 2019 bietet das Weingut Klopfer in Weinstadt in seiner neuen Vinothek eine Möglichkeit, Weine und Aussicht auf das Remstal zu genießen. Die Vinothek, sagen die Klopfers, sei die Bühne für ihre Weine, aber auch für kulturelle Veranstaltungen sowie private Feste oder Firmenfeiern. Die Vinothek bietet Platz für bis zu 80 Personen.

Vinothek Weinkorb, Korb

Im „Veranstaltungskorb“ in ihrer Vinothek mitten in Korb gehöre zur perfekten Feier nicht nur guter Wein, sondern auch das richtige Ambiente, heißt es im Korber Weingut Singer-Bader. Für Firmenevents und Geburtstagsfeiern oder sonstige Feste stehen in der extravagant gestalteten Vinothek Weinkorb verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung – „egal ob für ein romantisches Dinner für zwei, Seminar im Gewölbekeller oder Festtafel für 50 Gäste“.

Eventalm Himmelreich, Schorndorf

Hochzeitsfeier, Geburtstagsfest oder Firmenveranstaltung: Die Eventalm Himmelreich in der Stuttgarter Straße in Schorndorf bietet ein besonderes Ambiente für allerlei festliche Anlässe. Die Räumlichkeiten im Bereich des Hotels Reich an der Rems bieten Platz für die unterschiedlichsten Events in Größenordnung von zehn bis zu 130 Personen – auch für individuelle Meetings, Coachings oder Tagungen.

Event Glashaus, Schorndorf

Ob Hochzeit, Geburtstag, Familienfest, Jubiläum, Weihnachtsfeier oder Business-Event – im neu renovierten Glashaus, dem „Gewächshaus“ mit tollen Pflanzen, steht in der Schorndorfer Baumwasenstraße eine nicht alltägliche Location zur Verfügung. Ein Partyglashaus mit floralem Ambiente und für bis zu 150 Personen. Fläche im Innenbereich: 250 Quadratmeter – außen weitere 200 Quadratmeter, zur Hälfte überdacht.