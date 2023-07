Event in Marbach

Die Fußgängerzone in Marbach ist eine Baustelle. Mit diversen Events lockt das City Management Menschen in die Stadt: Das aktuelle Angebot heißt „Marbach vereint“.









Die Landfrauen, die Freizeittaucher Marbach oder der Bürgertreff - es ist eine spannendes Spektrum von neun Vereinen, die sich bei der Veranstaltung „Marbach vereint“ am späten Freitagnachmittag vor dem Rathaus versammelt hatten, um sich zu präsentieren. „Da treffen Menschen aufeinander, die sich sonst nicht begegnen“, sagt Fabian Friedl vom City Management Marbach. Immer mehr Passanten bleiben stehen, um sich beispielsweise bei den Freizeittauchern Marbach in eine Liste einzutragen. Der Verein sucht neue Mitglieder und vor allem Wasser, in Form eines Freibads, um seinen Sport weiter ausüben zu können.