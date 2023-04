1 Die Musiknacht, hier ein Foto von 2022, ist seit 2016 fester Bestandteil im Veranstaltungskalender Kornwestheims. Foto: Simon Granville

Livemusik in verschiedenen Stilrichtungen ist am Samstag, 15, April, in neun Lokalen in Kornwestheim geboten. Bei der Veranstaltung fährt wieder ein kostenfreier Busshuttle.









Lokale, neun Livebands: Das ist am Samstag, 15. April, ab 21 Uhr bei der Musiknacht in Kornwestheim geboten. Im Stadtzentrum sowie in der Ost- und Weststadt bieten Bands und Musiker ein breites Angebot an Livemusik verschiedenster Stilrichtungen. Von Rock, Pop, Oldie bis hin zu den aktuellen Charts. Bands wie die Firma Holunder, die nach Jahren zurück in Kornwestheim ist, oder Inflagranti, die beim Fasching des SV Kornwestheim für Stimmung sorgten, sind zwei der Highlights. Auch die weiteren Bands sind laut dem Veranstalter hochkarätig und werden jede Location zu einem musikalischen Erlebnis machen.

Es gibt wieder ein kostenloser Busshuttle, der im Preis inkludiert ist. Die letzte Fahrt startet um 1.30 Uhr. Im Vorverkauf kostet die Karte 11, an der Abendkasse je 14 Euro. Mehr Informationen finden sich auf www.musiknacht-kornwestheim.de .