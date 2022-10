1 Wenig Kraut, bisschen Zwiebel, viel scharf: Der „Döner“ ist angerichtet. Foto: Imago/Chromorange

Das Fleischermuseum veranstaltet gerne ungewöhnliche Events und lädt am 9. Oktober ab 11 Uhr zum ersten Böblinger Döner-Sonntag.















Ob er nun wirklich schöner macht oder nicht – eines ist sicher: Der Döner gehört zu Deutschland, er gehört zu Baden-Württemberg und zu Böblingen.

Niemand weiß das besser als der Soziologe Eberhard Seidel. Mit seinem im März-Verlag erschienen Buch „Döner. Eine türkisch-deutsche Erfolgsgeschichte“ wirft er einen genauen Blick auf die Kulturgeschichte des Döners und spannt dabei den Bogen vom Osmanischen Reich bis in die Grillbuden der Gegenwart. Wer hat’s erfunden? Was ist eigentlich drin? Wo gibt’s denn den besten? Gibt’s auch eine Veggie-Variante? Wirklich alles, was man über die mit Kalbsrückenstreifen gefüllte Brottasche wissen kann, versammelt er auf äußerst unterhaltsame Weise in einem Band, aus dem er beim weltweit ersten „Böblinger Döner-Sonntag mit Alles“ im Fleischermuseum am Marktplatz liest – und im Gespräch mit Merve Kayikçi (SWR) Rede und Antwort steht. Selbstverständlich muss die Zuhörerschaft nicht hungrig bleiben, die Verkostung der Anwesenden mit ausreichend Döner und Ayran ist gewährleistet.

Wie wird die Geschichte des Döners weitergehen?

Als Imbiss mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis war der Döner lange ein Essen der Ärmeren. Mittlerweile ist das Street Food sogar auf Speisekarten von Luxusrestaurants angekommen. Wie wird die Geschichte des Döners weitergehen? Und wie sieht eigentlich der Döner von morgen aus? Mit einer guten Portion Humor widmet sich das Fleischermuseum Böblingen dem Drehspieß und seiner hoffentlich rosigen Zukunft.

Das Museum wird also am Sonntag, 9. Oktober, von 11 bis 17 Uhr zu einer Riesen-Dönerbude. Und speziell zu diesem Anlass hat die in Georgien geborene Künstlerin Mai Gogishvili eine raumgreifende Installation eingerichtet, die dem Döner Kebap als Mittel der Völkerverständigung huldigt.

Wer an dem Tag nicht dabei sein kann, muss nicht ganz verzichten. Die Installation bleibt im Fleischermuseum weiterhin erhalten. Die Lesung mit Eberhard Seidel wird aufgezeichnet, es gibt sie im Anschluss online zum Nachhören. Außerdem wird vom Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart ein Begleitprogramm angeboten.

Für die passende musikalische Umrahmung des Böblinger Döner-Sonntags werden die Mitglieder der traditionell-folkigen Band Tonalite sorgen.