Wegen eines Waldbrandes müssen am Dienstag rund 50 Bewohner der Verbandsgemeinde Rodalben in der Südwestpfalz ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung hat mit Munition und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun.









Rund 50 Bewohner der Verbandsgemeinde Rodalben in der Südwestpfalz haben am Dienstag wegen eines Waldbrandes ihre Häuser verlassen müssen. Wie die Einsatzleitung am Abend mitteilte, wurden mehrere Straßenzüge evakuiert. Hintergrund dafür ist, dass sich in dem Brandgebiet nahe Rodalben noch Munition und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden befinden könnten.