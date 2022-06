1 Im Bad am Viadukt kam es zu einem Chlorgasalarm. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Im Bad am Viadukt in Bietigheim-Bissingen kommt es zu einem Chlorgasalarm, ein Kind wird leicht verletzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort und evakuiert das Schwimmbad.















Link kopiert

In Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) ist es am Dienstagnachmittag zu einem Chlorgasalarm im Bad am Viadukt gekommen. Ein Kind wurde durch das Gas leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 16.25 Uhr ein automatischer Alarm ausgelöst. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort und evakuierte das Schwimmbad. Die rund 80 Gäste wurden vorsorglich untersucht. Ersten Informationen zufolge blieben bis auf das Kind alle Badegäste unverletzt.

Zu dem gefährlichen Gasanteil in der Luft kam es offenbar durch Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit Chlor, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Gegen Abend konnte der Einsatz beendet werden. Das Bad ist für den Besuch wieder freigegeben.