Eurovision Song Contest Michael Schulte gewinnt deutschen Vorentscheid

Von red/AFP 22. Februar 2018 - 22:12 Uhr

Michael Schulte hat sich klar gegen seine Konkurrenten durchgesetzt: Der 27-Jährige wird Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon vertreten.





Berlin - Michael Schulte hat am Donnerstagabend den deutschen Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Der 27-Jährige aus dem niedersächsischen Buxtehude wird Deutschland mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ beim ESC-Finale am 12. Mai in Portugal vertreten. Schulte setzte sich mit dieser Soulballade in der Fernsehsendung „Unser Lied für Lissabon“ im Ersten gegen fünf Konkurrenten durch.

Er nehme die Wahl an, sagte der 27-Jährige auf die entsprechende Frage. 2015 hatte der Rocksänger Andreas Kümmert die Vor-Auswahl gewonnen, dann aber überraschend verzichtet und einen Eklat entfacht.

Der in der Nähe von Flensburg geborene Schulte hat den gefühlvollen Song „You Let Me Walk Alone“ seinem gestorbenen Vater gewidmet. Das Stück erinnert entfernt an die Musik des Popstars Ed Sheeran.

Deutschland hatte beim ESC zuletzt wenig Erfolg gehabt. 2015 und 2016 belegte der deutsche Beitrag den letzten Platz, 2017 den vorletzten.