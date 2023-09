1 Riesiger Jubel bei den Spielern von Stuttgart Surge nach dem Sieg über die Vienna Vikings Foto: imago/Florian Schust

Null Siege in der vergangenen Saison – und nun die Chance auf den Titel in der European League of Football. Stuttgart Surge will diese Chance nutzen. Aber: Wie kam es überhaupt dazu?











Link kopiert



Jakob Johnson spielt in der nordamerikanischen Profiliga NFL erst am Sonntagabend mit den Las Vegas Raiders bei den Buffalo Bills. Als Sieger durfte sich der Footballer mit den Stuttgarter Wurzeln aber schon am Samstagabend fühlen – und dieses Glücksgefühl drückte der 28-Jährige mit einem einzigen, aber umso deutlicheren Wort in den Sozialen Medien aus. „JAHHHHHHH!!!!!“, postete Jakob Johnson – nach dem Finaleinzug von Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF). Der NFL-Star ist Teileigentümer des Teams.