Am Wochenende feiern tausende Fans beim European Darts Grand Prix im Sindelfinger Glaspalast. Ein Wettbewerb, bei dem sich Party und Konzentration nicht ausschließen.









Für die Veranstalter des European Darts Grand Prix fühlt es sich ein bisschen wie nach Hause kommen an. 2020 gab es hier zwar eine abgespeckte Corona-Version, doch die ist mit dem richtigen Event natürlich nicht zu vergleichen. „Die Fans in Sindelfingen sind immer super“, freut sich Moritz Peters vom Profi-Dartsverband PDC Europe. „Wir haben jeden Abend um die 3000 Leute hier, das sind knapp unter 90 Prozent Auslastung.“ Für die Veranstalter ist aber nicht nur das Publikum, sondern auch die Halle eine Besonderheit. „Die Bühne ist hier sehr in die Breite gezogen“, sagt Moritz Peters. „Dadurch sitzen die Zuschauer ganz dicht an den Sportlern dran.“