So feiert Ex-VfB-Star Aljaksandr Hleb den Sieg über Arsenal FC

1 Hleb (links) im Spiel gegen Arsenal FC, der mittlerweile 37-Jährige ist immer noch aktiv. Foto: AP

Der ehemalige VfB-Star Aljaksandr Hleb hat mit seinem Club BATE Baryssau einen 1:0-Sieg gegen Arsenal FC gefeiert. Die Belohnung der etwas anderen Art dafür gab es am nächsten Morgen.

Baryssau - Ja, er spielt wirklich immer noch. Im zarten Alter von 37 Jahren ist Aljaksandr Hleb noch aktiv, agiert bei seinem Club BATE Baryssau als Schaltzentrale im Mittelfeld. Der ehemalige VfB-Star kann sich im Spätherbst seiner Karriere sogar noch auf internationaler Ebene beweisen. Immerhin 58 Minuten setzte ihn Trainer Aleksei Baga im Spiel der Europa-League-Zwischenrunde gegen Arsenal FC ein, bei der Entstehung des 1:0-Siegtors von Stanislav Dragun war Hleb beteiligt.

Den Erfolg haben die Weißrussen auf die etwas andere Art gefeiert. Keine ausschweifende Partynacht, kein Alkohol, dafür ein nicht unbedingt sportlergerechtes Frühstück. Die komplette BATE-Mannschaft ließ sich das Frühstück bei einer bekannten Fast Food-Kette sichtbar schmecken, wie auf Twitter kursierende Bilder beweisen.

Der Sieg ist eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel im Emirates Stadium am 21. Februar. Vielleicht trifft Hleb dann bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte – Hleb wechselte 2005 vom VfB nach London – auch auf den ehemaligen DFB-Nationalspieler Mesut Özil, der am gestrigen Donnerstag nicht im Kader stand.