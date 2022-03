1 Ein Gewinn von zwei Millionen Euro geht an diesem Wochenende nach Stuttgart. Foto: imago images/Eibner/Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Ein Stammspieler aus Stuttgart hat bei der europäischen Lotterie Eurojackpot mit einem Einsatz von zehn Euro gut zwei Millionen Euro gewonnen. Bei der Ziehung am Freitag sei der Jackpot von zusammen 90 Millionen Euro zu gleichen Teilen an Tipper in Norwegen und Finnland gegangen, berichtete Lotto Baden-Württemberg am Samstag in Stuttgart.

Die Lottogesellschaft kenne den Neu-Millionär mit Kundenkarte in der Landeshauptstadt. Er habe seinen Tipp bereits zu Monatsbeginn für mehrere Ziehungen abgegeben. Der Gewinner bekomme den Betrag von 2 007 890,70 Euro in den nächsten Tagen überwiesen.

Eurojackpot gibt es demnach in 18 europäischen Ländern. Die Ziehung findet in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.