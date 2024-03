1 Der Heißluftballon schwebte am Freitagvormittag über Stuttgart. Foto: STZN/Christian Milankovic

Stuttgarterinnen und Stuttgarter staunten am Freitagvormittag bei einem Blick in den Himmel nicht schlecht. Ein Heißluftballon in Form eines überdimensionalen Pokals schwebte stundenlang über der Stadt. Das steckt hinter der Aktion.











Beim Blick in den Himmel staunten viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter am Freitagvormittag nicht schlecht – denn über ihren Köpfen schwebte ein riesiger Heißluftballon in Form eines Fußballpokals.