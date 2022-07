14 In Feierlaune: Die Eröffnung des Estivals war zwar etwas verregnet, der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. Foto: Rainer Hauenschild /Rainer Hauenschild

Das neue Esslinger Estival auf dem Marktplatz ist eröffnet. Wir haben die Bilder vom Eröffnungsabend.















Link kopiert

Vier Jahre nach dem letzten Zwiebelfest feierte am Freitag das völlig neu konzipierte kulinarisch-kulturelle Estival auf dem Esslinger Marktplatz seine gelungene Premiere.

Für die Organisation des 13-tägigen Freiluftspektakels mit sieben Wirten in 19 Lauben samt einer Flaniermeile mit Essen und Getränken auf die Hand ist die städtische Tochter Esslingen Markt und Event (EME) zuständig.

Schon an diesem Wochenende gibt es erste Höhepunkte im Begleitprogramm. Wie etwa die Installation der Lichtkünstler Nina und Daniel Liewald aus Tübingen, die am Samstag ab 22 Uhr die Fassaden der Fachwerkhäuser am Marktplatz mit atmosphärischen Projektionen in ungewohntes Licht rücken wollen. Und am Sonntag wird das Estival zum „Jazzstival“, wenn von 11.30 bis 14.30 Uhr das David Giesel Trio die Bühne bespielt.

Öffnungszeiten sind täglich von 11.30 Uhr bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr.