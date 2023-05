1 2019 wurde der letzte Weihnachts- und Mittelaltermarkt eröffnet. Veranstalter und Gäste warten sehnlichst auf den Neustart. Foto: /Ines Rudel

O du fröhliche: Nach zwei Jahren Zwangspause freuen sich die Macher des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkts wieder auf die Händler, Gaukler und Feuerschlucker. Allerdings sind nicht mehr alle aus den Vor-Corona-Jahren wieder dabei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Andernorts haben die Narren in der fünften Jahreszeit das Zepter in der Hand. In Esslingen ist die Zeitrechnung eine andere: Da rutscht die Extra-Saison in die Adventszeit und gehört den Gauklern und Feuerspuckern, den Händlern und Stelzenläufern, den Handwerkern, Musikanten und Wirtsleuten. Und den rund einer Million Besucherinnen und Besucher, die in Esslingen leben, die die S-Bahn am Bahnhof ausspuckt oder die aus den Überlandbussen quellen. Nach dem Lockdown im ersten Corona-Jahr und der Absage in letzter Minute im vergangenen Jahr ist der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer voller Zuversicht, am Dienstag, 22. November, um 17 Uhr den Mittelalter- und Weihnachtsmarkt tatsächlich eröffnen zu können.