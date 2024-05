1 Festnahme in Esslingen (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 28-Jähriger aus Esslingen soll in großem Maß mit Kokain und Marihuana gehandelt haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.











Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 28-Jährigen aus Esslingen. Nach seiner Festnahme am Donnerstag befindet er sich nach Angeben der Polizei nun in Untersuchungshaft.