Kinderbetreuung ist kein Kinderspiel. Im Gegenteil. Das Betreiben von Kindertageseinrichtungen sei sehr personalintensiv, betonte Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Im Rahmen der Einwohnerversammlung im Esslinger Stadtteil Oberesslingen kündigte der Sozialdemokrat Einschränkungen im Betreuungsangebot der Kitas an.

Die Sorgen sehr vieler Städte plagen auch Esslingen. Die Folgen des demografischen Wandels, der Fachkräftemangel und fehlendes Personal schlagen in der Neckarstadt ebenfalls mit voller Wucht durch, erklärte der Stadtchef. 1964 sei in Esslingen der geburtenstärkste Jahrgang gewesen – und dieser Jahrgang erreiche nun langsam das Rentenalter. Im Gegenzug würden aber nicht so viele Arbeitskräfte auf dem Markt nachrücken, um die so entstandene Lücke auszugleichen. Esslingen sei bisher mit Blick auf die Kinderbetreuung sehr gut aufgestellt. Doch hier müssten sich die Einwohner auf Reduzierungen in den Kitas einstellen: „Das geschieht nicht, weil wir das wollen. Das geschieht, weil wir es müssen.“ Denn es fehle Personal. Daher müssten die Betreuungsumfänge heruntergeschraubt werden. Das bisherige Angebot könne unter diesen Vorzeichen nicht mehr aufrecht erhalten werden.

Allgemeiner Fachkräftemangel

Das Personalproblem plage aber nicht nur die Kitas, sondern auch die meisten beruflichen Sparten, erklärte Matthias Klopfer in Oberesslingen. Zum Schließen dieser Lücke sei das Zurückgreifen auf und der Einsatz von ausländischen Arbeitskräften nötig, so der Oberbürgermeister: „Esslingen wird noch internationaler werden.“ Aktuell würden bereits Menschen aus 51 Nationen in der Neckarstadt leben. Nun gehe es darum, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln, um die Folgen des demografischen Wandels abzufangen.