Esslingen Feuerwehr birgt Propangasflasche

Von uls 16. Dezember 2017 - 16:00 Uhr

Die Feuerwehr transportierte die Gasflasche auf eine Freifläche und entleerte sie. Foto: SDMG

Das verbogene Ventil einer Gasflasche hat am Samstag für einen Einsatz der Feuerwehr auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt gesorgt.

Esslingen - Eine undichte Propangasflasche hat am Samstag um 11.18 Uhr für einen Feuerwehreinsatz am Esslinger Weihnachtsmarkt gesorgt. Ein Standbetreiber hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er einen leichten Gasgeruch wahrgenommen hatte und hatte die Flasche vorsorglich abgeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr transportierten die 33 Kilogramm schwere Flasche auf eine freie Fläche im Stadtgebiet und entleerten sie. Dabei stellten sie fest, dass das Ventil geringfügig verborgen gewesen war. Eine Gefahr für die Weihnachtsmarktbesucher habe nicht bestanden, berichtet die Feuerwehr. Der Hersteller der Propangasflasche wurde informiert und kümmert sich am Montag nächster Woche um die fachgerechte Entsorgung.

Im Einsatz waren die Hauptamtliche Abteilung und der Einsatzleitungsdienst der Feuerwehr Esslingen mit fünf Feuerwehrangehörigen und drei Fahrzeugen. Weiterhin war die Polizei Esslingen mit einer Streife ebenfalls vor Ort.