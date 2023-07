1 Aktuell führt der Esslinger Altstadtring über die Berliner Straße rund um die City. Künftig soll er nach Westen erweitert und grundlegend umgestaltet werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen plant eine umfassende Umgestaltung der Ringstraße rund um die City. Damit will sie möglichst bald starten. Doch noch fehlt ein Gesamtkonzept – deshalb will man nun schrittweise vorgehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Esslinger Altstadtring ist nicht mehr zeitgemäß. Aus heutiger Sicht ist das Konstrukt aus den 1960er Jahren zu einseitig auf den Autoverkehr ausgerichtet, wirkt als massive Schneise in der City und widerspricht dem Wunsch nach Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Deshalb will die Stadt ihre wichtigste Verkehrsader nun grundlegend umgestalten – allerdings nur häppchenweise.