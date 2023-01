Escape World in Fellbach

7 Verstreut liegen Gegenstände im Raum, die Hinweise enthalten, wie man innerhalb der vorgegebenen Zeit die Lösungen findet, um die Ausgangstür zu öffnen. Foto: Gottfried / Stoppel

Eingeschlossen in einen Raum mit Hinweisen und Rätseln. Nur wer geschickt kombiniert, schafft es, die Tür innerhalb der vorgegebenen Spielzeit zu öffnen. Der Countdown läuft!















Verflixt und zugeschlossen! Wer sich in einen „Escape Room“ an der Stuttgarter Straße 106 einschließen lässt, muss gehörig Hirnschmalz aufwenden, um das gewünschte „Klicken“ des sich öffnenden Türschlosses zu hören. Die Macher der „Escape World“ in Fellbach haben sich etliche Rätsel ausgedacht, um den Spannungsbogen hochzuhalten. Ein Muss für Freunde kniffliger Rätsel, die Familie oder die Firmenfeier.

Was versteht man unter „Escape Room“ und „Exit Game“?

Bei diesen Spielen geht es darum, zu zweit oder als Gruppe in einem Raum eine Reihe von Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit zu lösen. Mithilfe der Lösungen gelangen die Spieler durch einen oder verschiedene Räume zum Ausgang (Englisch: Exit) und schließen so die Aufgabe erfolgreich ab.

Was wird in der Escape World Fellbach geboten?

Die Macher bieten auf mehr als 1200 Quadratmetern Fläche sechs verschiedene thematisch gestaltete Escape-Rooms, in denen insgesamt bis zu 52 Personen zeitgleich spielen können. Die Spielräume haben verheißungsvolle Titel wie „Illusional Mind – Reise in den Wahnsinn“, „Death Live“, „The Manager“ oder „Dystopia 2.0“ Hinzukommen zwei virtuelle 3D-Welten.

Für wen ist das Spiel geeignet? Das Spiel ist für jeden geeignet, der Spaß an abwechslungsreichen Rätseln hat und gern um die Ecke denkt. Besondere Fähigkeiten, besondere Ausdauer oder körperliche Kraft braucht es nicht, es gibt nichts Erschreckendes oder Gefährliches in den Spielen. „Für den Adrenalinkick sorgt allein die tickende Uhr“, sagt der Chef Abdus-Samed Bilgeoğlu.

Wie lange dauert ein Spiel, und was passiert, wenn man die Lösung nicht findet?

Ein Spiel dauert maximal 60 Minuten. Man sollte aber 90 Minuten einrechnen: 60 für die Spielzeit und etwa 30 Minuten für die Vor- und Nachbesprechung. Wer in weniger als 60 Minuten alle Rätsel löst und den Raum verlassen kann – Respekt! „Aber dafür werden wir schon sorgen, dass das nicht so häufig der Fall ist“, versprechen die Macher. Wer es nicht innerhalb der Zeit schafft, hat „Pech gehabt!“ Eingeschlossen bleibt freilich niemand: Nach Ablauf der 60 Minuten wird die Tür vom Personal geöffnet.

Wie alt sollten Nutzer sein? Empfohlen werden die Spiele für Hobbydetektive ab einem Alter von 16 Jahren. Alle Teilnehmer unter 16 Jahren müssen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden. Nach oben gibt es keine Altersbegrenzung.

Wo kann man sich stärken?

Direkt vor Ort in der Exit Lounge. Dort können auf mehr als 200 Quadratmetern bis zu 70 Personen essen, trinken und entspannen. Auf der Karte stehen unter anderem hausgemachte Burger, Schnitzel und Nudelgerichte. Darüber hinaus gibt es in Fellbach selbst verschiedene Restaurants für alle Geschmäcker und Geldbeutel. Speisen und Getränke dürfen allerdings nicht in den Exit Room Fellbach mitgebracht werden.

Wann ist geöffnet?

Telefonisch erreicht man die Macher der Exit World Fellbach unter der Nummer 0711 / 54 04 34 75. Die Telefonzeiten sind immer Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen darf man es auf gut Glück versuchen. Gebucht werden können die Spielräume zu folgenden Zeiten: Montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 22 Uhr. Die Öffnungszeiten vor Ort – nur nach Terminvereinbarung – sind täglich von 14 bis 19 Uhr.

Wie kommt man hin?

Die Räume liegen im zweiten Stock des Bauteils 2 an der Stuttgarter Straße 106 (B2) in Fellbach und sind über einen Aufzug oder über die Treppe zu erreichen. Haltestelle ist die Höhenstraße der Stadtbahnlinie U1 und der Linie U16. Parkplätze sind ausreichend im Innenhof vorhanden.

Was kostet der Eintritt?

Die Preise sind gestaffelt, je nachdem wie viele Leute ein Exit Game gleichzeitig in Angriff nehmen wollen. Zwei Personen bezahlen beispielsweise für 60 Minuten je 48 Euro (insgesamt also 96 Euro pro Raum). Wenn sieben Personen gemeinsam aus einem Raum entkommen wollen, kostet das pro Person 24 Euro, also 168 Euro pro Raum und Spielzeit.

Escape Rooms in der Region

Escape World

Nähere Informationen zur Fellbacher Escape World gibt es im Internet unter der Adresse www.escapeworld-stuttgart.de

Escape Rooms

Das Spiel findet nicht nur Freunde in Fellbach. Hier eine Auswahl weiterer Anbieter: Escape Rooms Kornwestheim, Enzstraße 35, Telefon: 0 71 54 /8 06 51 23, www.escaperooms-kornwestheim.de Live-Exit Renningen, Dieselstraße 8, Telefon: 0 71 59/ 9 30 57 55, www.liveexit.de

Pause and Play Stuttgart, (ehemals Team Escape)Hirschstraße 27, Telefon: 0711 / 50 65 77 40, www.pause-play.de/stuttgart

Flucht-Raum Ludwigsburg, Wöhlerstraße 15C, Telefon: 0178/ 8 48 29 30, www.flucht-raum.de