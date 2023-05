1 Loreen tritt für Schweden mit dem Song „Tattoo“ beim ESC im ersten Halbfinale auf – und gilt als Favoritin. Foto: dpa/Martin Meissner

Wie erwartet sind Schweden und Finnland in das Finale des Eurovision Song Contest eingezogen. Welche Länder beim ersten Halbfinale außerdem eine Runde weiter gekommen sind, erfahren Sie hier.









Schweden und Finnland haben die erste Hürde beim Eurovision Song Contest (ESC) genommen: Die beiden in den Wettbüros als Favoriten gehandelten Länder qualifizierten sich Dienstagabend im ersten Halbfinale des ESC in Liverpool für das Finale am Samstag. In der von der BBC produzierten Show durfte sich auch die deutsche Gruppe Lord of the Lost präsentieren.