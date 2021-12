1 Daimler Truck geht jetzt auch an der Börse seinen eigenen Weg. Foto: dpa/Marijan Murat

Frankfurt - Die Aktie des Lkw-Herstellers Daimler Truck ist am Freitag zum Preis von 28 Euro in den Handel gestartet. Das Unternehmen, dessen Abspaltung von Daimler zu Monatsbeginn vollzogen wurde, geht nun auch an der Börse seinen eigenen Weg. „Jetzt geht es für Daimler Truck erst richtig los“, sagte Vorstandschef Martin Daum im Börsensaal in Frankfurt.

Die Aktie der Daimler AG, die sich jetzt auf das Geschäft mit Pkw und Vans konzentriert, notierte am Morgen bei rund 72 Euro. Am Vorabend, dem letzten Handelstag, an dem die Daimler-Aktie auch das Lkw-Geschäft repräsentierte, hatte der Schlusskurs bei rund 86 Euro gelegen. Zusammengenommen notierten die Aktien von Daimler Truck und Daimler am Freitagmorgen darüber.

Daimler Truck baut neben Lkws auch Busse und zählt zu den größten Nutzfahrzeugherstellern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 000 Menschen an über 40 Produktionsstätten. Der Hauptsitz der Daimler Truck AG befindet sich in Leinfelden-Echterdingen, das größte Produktionswerk in Wörth in Rheinland-Pfalz.