Erstmals seit Krebsdiagnose: König Charles zeigt sich in Öffentlichkeit

1 König Charles III. und Königin Camilla beim Verlassen der Residenz Clarence House in London Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Erstmals seit Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose hat sich König Charles III. in der Öffentlichkeit gezeigt. Der 75-Jährige war am Dienstagnachmittag beim Verlassen seiner Residenz Clarence House in London zu sehen.











