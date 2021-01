1 In Wien gibt es bereits ein Katzencafé – Daniel di Stefano und seine Frau Miya wollen eines in Stuttgart folgen lassen. Foto: dpa/Georg Hochmut

Raus mit dem Pane e Dolci, rein mit dem ersten Katzencafé der Region: Ein Quereinsteiger will Stuttgart mit einer Handvoll Schmusetiger um eine gastronomische Attraktion bereichern.

S-West - Die Fusionsküche ist eine weite Welt. Tex-Mex, Asia-Crossover, sogar die gute alte Currywurst sind alles Beispiele für die Verschmelzung verschiedener Esskulturen und Traditionen. Folgende Fusion gab es in Stuttgart bisher aber noch nicht: „Wir machen Chitalien!“, verkündet Daniel Di Stefano mit einem breiten Grinsen. Er weiß um die Einmaligkeit dieser Aussage.

Chitalien, das ist ein Kofferwort aus China und Italien und steht für die Herkunft seiner Frau Miya und ihm. Sie kommt aus China, wo sie im Hotelgewerbe tätig war, er ist Halbitaliener mit ein wenig Österreich und Argentinien im Stammbaum. „Eigentlich bin ich Italo-Schwabe, fühle mich aber als Europäer.“ Als Europäer, um genau zu sein, mit einer großen Vorliebe für Katzen. Deswegen eröffnen er und seine Frau im ehemaligen Pane e Dolci in der Arndtstraße wahrscheinlich im Februar das Happy Cats Café & Trattoria, das erste Katzencafé im Großraum Stuttgart.

Der Trend kommt aus Asien

Katzencafés kommen, wie so viele andere Trends auch, aus Asien. In China oder Korea erfreuen sie sich seit gut 20 Jahren großer Beliebtheit, mittlerweile sind sie aber auch überall dort aufgetaucht, wo der Wohnraum knapp und teuer ist und Vermieter oftmals keine Haustiere dulden: In London, aber auch in deutschen Städten wie München oder Köln. Das einzige Katzencafé im Ländle gib es derzeit in Karlsruhe.

Ob in Schwaben oder in China: Das Prinzip ist überall gleich. Ein normales Café wird durch ein Rudel felliger Bewohner zu einem Hort der Entschleunigung und Gemütlichkeit. „Katzen bringen dich automatisch runter“, schwärmt Di Stefano. „Dieser Effekt ist unbezahlbar.“ Das will er im neuen Jahr auch seinen Gästen ermöglichen: Anti-Stress-Therapie bei Dumplings und Bruschetta, bei Bubble Tea und Kaffee, bei Flammkuchen und Süßspeise, aufgeteilt in Café und Abholbereich. Chitalien eben.

Die eigenen Katzen bevölkern das Café

Oberste Priorität hat das Wohl der Katzen. „Die Hürden sind sehr hoch und die Vorgaben sehr streng“, so Di Stefano. „Aber das ist okay, das Wohlergehen unserer Katzen muss natürlich gesichert sein. Bei uns haben sie einen Rückzugsraum, zu dem niemand sonst Zutritt hat, zudem hängen wir Regeln aus und erklären diese auch jedem Gast: Keine schlafenden Katzen wecken und keine Katzen auf den Schoß nehmen zum Beispiel.“ Es sei denn natürlich, die Stubentiger kommen von selbst angetapst.

Anstatt Katzen für das Café zu kaufen oder aus Tierheimen zu holen, wird Happy Cats Café & Trattoria zunächst mal von Di Stefanos eigenen Katzen bevölkert. Seine Frau und er leben mit zwölf Stubentigern zusammen, überwiegend besondere Rassekatzen, von denen einige bald schon von Sindelfingen nach Stuttgart umziehen werden. „Zwölf Katzen kosten eine ganze Menge Geld. Wird Zeit, dass sie auch mal ein bisschen was zur Miete beitragen“, lacht der Betreiber.

Früher gab es Katzen in Tante-Emma-Läden

Kontakt mit dem Tierheim in Botnang ist auch schon aufgenommen. Grundsätzlich hat man dort nichts gegen das Konzept eines Katzencafés. „Für Schmusetiger, die sehr gerne mit Menschen und anderen Katzen zusammenleben, ist das eine gute Sache“, befindet Tierheimleiterin Marion Wünn. „Das ist ja fast wie früher bei den Tante-Emma-Läden. Dort gingen und gehen die Katzen ja auch ein und aus, ohne dass sich jemand daran störte. Wenn die Cafébesucher also darauf hingewiesen werden, wie man sich einer Katze gegenüber richtig verhält“, so Wünn, „sehe ich da keine Probleme“.

Als langjährige Katzenmenschen sind die Di Stefanos sicherlich bestens auf ihr Projekt vorbereitet. Auch wenn es durchaus ein Sprung ins kalte Wasser eines noch ungewissen neuen Jahres ist: Nach langen Jahren im Baugewerbe wagt Di Stefano als Quereinsteiger den Weg in die Gastronomie. Geträumt habe er davon schon lange. „Ich hatte immer schon Lust auf Gastro und habe jahrelang auf dem Markt gearbeitet. Ich habe eine recht große Klappe, das kam bei den Leuten eigentlich immer gut an.“ Festhalten kann man schon jetzt: Es ist das seit langer Zeit ungewöhnlichste Gastronomiekonzept nicht nur im Stuttgarter Westen, das hier gerade Gestalt annimmt.