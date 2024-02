Erster Verhandlungstag in Heilbronn: Mutmaßlicher Geiselnehmer offenbarte dem Opfer seine Liebe

1 Haben in einer Marbacher Kellerwohnung Vergewaltigungen stattgefunden? Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Fall klingt abscheulich. Eine 18-Jährige soll im Juni vorigen Jahres aus einer Klinik in Stuttgart entführt worden sein. Aber nicht nur das – der mutmaßliche Täter, ein 38-Jähriger aus Marbach, soll sein Opfer zwei Tage lang in einer Kellerwohnung gefangengehalten haben. Unfreiwilliger Sex war möglicherweise auch im Spiel, wenn der Tatvorwurf stimmt: Mehrfach habe der 38-jährige A. die junge Patientin vergewaltigt – die Droge Pregabalin könnte sie gefügig gemacht haben. Das alles hält die Staatsanwaltschaft, die den Fall am Landgericht in Heilbronn zur Anklage gebracht hat, für äußerst wahrscheinlich.