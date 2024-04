15 Der Schlossplatz als Wohnzimmer: Das Wetter macht mit. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Sommerliche Temperaturen Anfang April! Entsprechend viel los war an diesem Sonnenwochenende in Stuttgart. Picknicken, Quatschen, Shoppen: In der Innenstadt haben Freiluftfans das schöne Wetter genossen. Zwischen den Blumen am Schlossplatz war’s voll.











„Der Frühling, der seit heute ein Sommer ist! Das kann gerne so bleiben.“ Mit glücklichen Lächeln schlendert Marco, Freundin Romy im Arm, um den Stuttgarter Eckensee. Er freut sich, dass das Thermometer fast auf 30 Grad angestiegen ist an diesem Samstag nach der kühleren wechselhaften Aprilwetterphase im März. „Kein Regen mehr! Mal sehen, was wir noch machen ... in den Biergarten, lecker essen und trinken, endlich raus aus der Bude.“