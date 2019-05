1 Mateo Klimowicz hat beim VfB Stuttgart unterschrieben. Foto: VfB Stuttgart

Der Wechsel hatte sich zu Wochenbeginn bereits angebahnt, nun ist er fix. Mateo Klimowicz ist der erste Neuzugang des VfB Stuttgart. Der Sohn des Ex-Bundesligaprofis Diego Klimowicz kommt von Instituto AC Córdoba.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 18 Jahre alte Argentinier Mateo Klimowicz - Sohn des Ex-Bundesligaprofis Diego Klimowicz - wechselt vom Zweitligisten Instituto AC Córdoba zu den Schwaben und bekommt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der vom Abstieg bedrohte Bundesligist bezahlt 1,5 Millionen Euro Ablöse und hält dafür 90 Prozent der Transferrechte, wie aus einem anfangs der Woche in Argentinien veröffentlichten Dokument hervorgeht.

„Er hat sich trotz zahlreicher anderer Interessenten für uns entschieden. Das unterstreicht, dass der VfB für junge, talentierte Spieler eine sehr gute Adresse ist“, sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger laut Mitteilung vom Freitag. „Neben Mateo wollen wir in der kommenden Saison auch Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs vermehrt in unseren Lizenzspielerkader integrieren und auf dem Weg in den Profifußball bestmöglich begleiten.“

Klimowicz spielt im offensiven Mittelfeld und ist Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Diego Klimowicz, der in Deutschland für den VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und den VfL Bochum gespielt hatte. Stuttgart steht vor dem 33. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Theoretisch kann der VfB noch direkt absteigen.