Der Gegner des VfB Stuttgart für die erste Runde des DFB-Pokals steht fest. Es ist zum dritten Mal in Folge Hansa Rostock, die sich mit dem Gewinn des Landespokals für den Wettbewerb qualifizieren.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart stand am Samstag im Trainingslager in Kitzbühel vor der Herausforderung des amtierenden Champions-League-Sieger FC Liverpool. Anderswo in Deutschland bereitete sich der Torgelower FC Greif gegen Hansa Rostock vor. Es ging um das Finale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern. Oberligist gegen Drittligist: Schlussendlich setzte sich der Favorit aus Rostock im Finale mit 3:0 durch. John Verhoek (29. Minute) und Korbinian Vollmann (81., 87.) schossen die Tore für die Kogge, die sich mit dem Einzug in den DFB-Pokal auf eine Finanzspritze freuen darf.

Erste Runde vom 11. bis zum 14. September

Das Ergebnis aus dem Rostocker Ostseestadion ist bei den Verantwortlichen des VfB Stuttgart in Kitzbühel sicherlich auf Interesse gestoßen. Denn mit dem Gewinn des Landespokals steht nun Hansa Rostock als Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals fest.

Lesen Sie hier: Der Newsblog zum Trainingslager des VfB Stuttgart

Das Aufeinandertreffen hat eine gewisse Tradition. Es ist bereits die dritte Begegnung der Vereine in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in Folge. Während Hansa im August 2018 den VfB mit 2:0 aus dem Wettbewerb warf, revanchierte sich der VfB ein Jahr später mit einem knappen 1:0-Sieg. Die erste Pokalrunde soll vom 11. bis zum 14. September ausgetragen werden und damit eine Woche vor dem Saisonstart in der Bundesliga und 2. Liga.