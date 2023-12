Erste eingetragene Lebenspartnerschaft im Landratsamt Böblingen: Schwul im Alter: es fehlt an Vorbildern

Schwul im Alter: es fehlt an Vorbildern

1 Michael (l.) und Ralf Nagels feiern in zweieinhalb Jahren ihre Silberhochzeit. Foto: Ines Rudel

Ralf und Michael Nagel waren das erste Paar in Baden-Württemberg, das im Landratsamt Böblingen eine Lebenspartnerschaft eintragen ließ. Das ist mehr als 20 Jahre her. Wie geht es ihnen? Und vor welchen Herausforderungen stehen sie heute?











In ihrem Wohnzimmer blicken Ralf und Michael Nagel tagtäglich auf das besondere Ereignis, das sie selbst als Meilenstein bezeichnen: Auf einem mannshohen Banner ist ein Foto der beiden Männer abgebildet, wie sie in einer Amtsstube des Landratsamtes Böblingen ihre eingetragene Lebenspartnerschaft unterzeichnen. Es war der 1. August 2001 um 11 Uhr, und die Nagels waren das erste Paar in Baden-Württemberg, das diesen Schritt vollzog.