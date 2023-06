5 Marc Opletal verkleidet die LED-Matrix-Maske für die ProSieben-Sendung „Wer ist das Phantom?“. Foto: Ralf Poller/avanti

Der Freiberger Marc Opletal eröffnet am Samstag, 30. Oktober, in Beilstein die erste Cosplay Werkstatt Süddeutschlands. Der 42-Jährige tüftelt dort auch selbst an Helmen und Details. Von ProSieben wurde er bereits für zwei Formate verpflichtet – unter anderem „The Masked Singer“.









Beilstein - Möge die Macht mit dir sein.“ Wie oft Marc Opletal diesen Satz in seinem Leben schon in einem der Star Wars Filme über den Fernseher hat flimmern sehen – er kann es gar nicht mehr sagen. Kein Wunder: Seit Kindesbeinen an haben es ihm die Filmtrilogien angetan. „Ich war schon immer Fan“, sagt der 42-Jährige aus Freiberg. Und zwar so ein großer, dass er vor rund zehn Jahren nach langer Recherche sogar damit anfing, sich ein Darth Vader Kostüm nachzubauen. Kein gewöhnliches versteht sich. Alles musste möglichst detailgetreu sein. Damit das gelang, ließ er sich Teile aus der ganzen Welt liefern. Rund 10 000 Euro kostete ihn die Montur am Ende – das Geld hat sich inzwischen mehr als gelohnt. Denn: Was als einfaches Hobby im heimischen Keller begann, sichert ihm heute seinen Lebensunterhalt und hat ihm sogar Jobs für zwei ProSieben-Formate gebracht.