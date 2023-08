1 In seiner neuen Netflix-Doku öffnet sich Prinz Harry den Zuschauern. Besonders der Kriegseinsatz in Afghanistan sei für den Herzog von Sussex traumatisch gewesen. Foto: imago images/i Images

Prinz Harry berichtet in seiner neuen Netflix-Dokumentarserie "Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar" von schweren persönlichen Traumata und Schicksalsschlägen. Beobachter sehen darin auch einen erneuten Seitenhieb gegen das britische Königshaus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Prinz Harrys (38) neue Dokumentarserie "Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar" ist auf Netflix erschienen - und bietet Zuschauern erneut einen sehr intimen Einblick in das Seelenleben des Ehemanns von Herzogin Meghan (42). So enthüllt Harry etwa in dem Programm, dass er nach seinen zwei Kampfeinsätzen in Afghanistan - von 2007 bis 2008 und dann nochmals von 2012 bis 2013 - mit psychologischen Problemen zu kämpfen hatte.