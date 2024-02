Erneut Vandalismus im Cannstatter Kurpark: Risse, Rost und Mauerschäden

12 Erneut sind die Mauern im unteren Kurpark mit Graffiti beschmiert worden und neue Pflanzen sind vertrocknet. Foto: Iris Frey

Im unteren und oberen Bereich der Cannstatter Anlage gibt es Schäden an Mauern und Graffiti, die die Stadt beheben wird. Auch der Stifter-Pavillon wird untersucht.











Schon wieder wurden im unteren Kurpark die Mauern beschmiert. Durch die erneuten Graffiti erhöht sich der Schaden an den Mauern auf bis zu 9000 Euro. Die Schmierereien wurden nach Angaben der Stadt Stuttgart zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 an den denkmalgeschützten Mauern bei der Brunnenanlage angebracht, diesmal in den Farben Orange und Hellgrün. Die Kommune will auch hier Anzeige erstatten. Die Höhe der aktuellen Beschädigungen schätzt die Stadt auf 4000 Euro. „Insgesamt gehen wir bei den Graffiti nach der Sanierung der Mauer von 8000 bis 9000 Euro Gesamtkosten aus“, erklärt Stadtsprecher Oliver Hillinger. Zuvor schon gab es Graffiti mit schwarzer Farbe.